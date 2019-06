Objectiu de ser seu fixa

La Massana i Pal Arinsal es refermen en la voluntat d’acollir la Copa del Món les temporades 2021, 2022 i 2023

El teatre de les Fontetes de la Massana va acollir ahir l’acte de presentació de la Copa del Món de BTT que acollirà Vallnord-Pal Arinsal del 2 al 7 de juliol, i en aquesta presentació des de l’organització és va refermar la idea que el Bike Park de la Massana esdevingui una seu fixa dintre del circuit mundial. Actualment hi ha contracte per enguany i l’any que ve, i també està atorgat el Mundial del 2024, per això la intenció de l’organització és que el país segueixi tenint una Copa del Món durant els anys 2021, 2022 i 2023.

