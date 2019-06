La selecció rep un dur correctiu davant de Kosovo i és última

Andorra va caure en un partit que va quedar vist per a sentència a la primera meitat (0-4)

La selecció nacional sub-21 va caure ahir a l’Estadi Comunal sense pal·liatius davant Kosovo i ocupa l’última posició, del grup 3 del Preeuropeu sub-21. S’han jugat dues jornades i Andorra han sumat un punt gràcies a l’empat davant d’Albània en el matx inaugural.

El partit no podia començar pitjor per als de Justo Ruiz. Als dos minuts, Eric Vales va fer caure Daku a l’àrea i l’àrbitre va castigar l’acció amb penal. Gashi es va encarregar de transformar-lo.

Andorra intentava trencar les línies de Kosovo amb pilotades llargues, però no era capaç de crear cap perill. Els visitants, en canvi, construïen des