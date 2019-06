Les motos prenen pes al Circuit d'Andorra

Durant la temporada d’estiu se’n potenciarà la presència, amb activitats durant tres mesos

El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa segueix apostant per estratègies de creixement i, en aquest sentit, ha optat per donar protagonisme a les motos durant la temporada d’estiu. Des de l’1 de juliol fins, com a mínim, el dia 15 de setembre, es realitzaran diverses activitats amb diferents tipus de moto, adaptades a tots els públics i per a totes les edats. Per als més petits, una de les iniciatives que neix aquest estiu és la possibilitat de rodar amb motos elèctriques. A més, també es podrà rodar amb MiniGP –motos de car­reres en petit, o tres tipus de Supermotard: