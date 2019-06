La demanda de violació contra Cristiano, retirada

Kathryn Mayorga la va interposar el 27 de setembre passat

Actualitzada 06/06/2019 a les 07:05

Redacció Las Vegas

Kathryn Mayorga va interposar, el 27 de setembre passat, una demanda per violació contra Cristiano Ronaldo que va ser retirada ahir. Tot i que es desconeix si l’acció es va produir per un acord entre les dues parts o bé perquè la mateixa Mayorga ho ha volgut així, la situació s’ha donat per tancada, tal com explica Bloomberg.

L’origen del conflicte, segons la denúncia, es remunta a l’any 2009 en una suite d’un àtic a Las Vegas, quan l’actual jugador de la Juventus i la suposada víctima es van conèixer després d’una festa en una discoteca.

Tot i que el cas ja es va donar per tancat l’any 2010, després que Kathryn Mayorga acceptés, suposadament, un acord extrajudicial pel qual va rebre 375.000 dòlars, i així retirés tots els càrrecs contra el futbolista, la policia de Las Vegas el va reobrir.

El portuguès ha negat sempre que els fets fossin certs tot i que el mitja alemany Der Spiegel va arribar a publicar un document mitjançant el qual Cristiano Ronaldo hauria comprat el silenci de Mayorga.

També, segons Bloomberg, el tribunal estatal de Nevada hauria rebut la petició de retirada de la demanda, fa un mes.