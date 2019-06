El MoraBanc Andorra renova el conveni amb l'Unicef per a una temporada més

El MoraBanc Andorra i l’Unicef seguiran units la temporada vinent; l’acord es va fer oficial ahir la seu de l’ONG. L’equip mantindrà la publicitat a la part més visible de les seves samarretes d’escalfament i, a més, com s’ha fet des que existeix la col·laboració, lliurarà la recaptació íntegra d’un partit de Lliga Endesa i l’organització de l’esdeveniment Champions for Unicef, que se celebra juntament amb esportistes i personalitats del país. A més, enguany s’ha organitzat el repte Purito Buthan i tal com va garantir el president del club, Gorka Aixàs, “no podem dir exactament com, quan i quin serà