Compte enrrere per a la Copa del Món de BTT

L'esdeveniment, que es farà entre el 2 i el 7 de juliol a Vallnord-Pal Arinsal, comptarà amb la presència de tres corredors andorrans

Compte enrrere per l'inic de la Copa del Món de BTT La Copa del Món de BTT 2019 es celebrarà del 2 al 7 de juliol Fernando Galindo

Actualitzada 06/06/2019 a les 13:53

Redacció Andorra la Vella

La Copa del Món de BTT ja té data. La prova es realitzarà entre el 2 i el 7 de juliol, a Vallnord-Pal Arinsal amb les categories de Short-Track (XCC), Downhill (DHU) i Cross-Crountry (XCO), segons s'ha fet saber durant la presentació de l'esdeveniment que s'ha celebrat avui al teatre de les Fontetes de la Massana. Segons l'organització, la trobada comptarà amb la presència de tres corredors andorrans, Guy Diaz, Kilian Folguera, Joan Aracil, i acollirà prop de 35.000 espectadors, i també es calcula que hi haurà un retorn econòmic de més de 4,5 milions d'euros. L'organització també ha subratllat que la voluntat és acollir una Copa del Món els anys 2021, 2022 i 2023. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la importància de la desestacionalització del turisme i el treball de Vallnord Pal-Arinsal per "consolidar Andorra com a país de ciclisme".