Actualitzada 05/06/2019 a les 07:03

Emiliano González serà presentat avui davant la plantilla com a nou entrenador de la UE Sant Julià. Després de la renúncia a continuar de Jesús Barón, tal com va anunciar ell mateix a les xarxes socials, l’entitat colomenca aposta ara per un tècnic amb àmplia experiència a les banquetes del país.