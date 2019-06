La competició celebrada el març passat a Soldeu-el Tarter ha generat un retorn mediàtic global de 17,2 milions d'euros

Andorra presentarà la candidatura per a les finals de 2023 abans del juliol Xavier Espot, Josep Mandicó i Conrad Blanch han presentat el balanç de les finals de Copa del Món Fernando Galindo

Actualitzada 04/06/2019 a les 13:30

Redacció Andorra la Vella

Andorra es postularà per ser seu de les finals de Copa del Món que es disputen el 2023 a les pistes de Soldeu-el Tarter, segons s'ha confirmat avui en la roda de premsa de balanç de les finals celebrades al març passat a Grandvalira. La candidatura s'ha de presentar abans de començar el mes de juliol i el cap de govern, Xavier Espot, ha garantit el suport a la proposta per tornar a acollir la competició. "El Govern no pot deixar de donar suport a iniciatives que han de tenir continuïtat en el futur. Tant bon punt la Federació Andorrana d'Esquí ens ha comunicat que tenien intenció de tirar endavant la pre-candidatura, de seguida hem dit que sí. Ajudarem en allò que faci falta". Des de la FAE, el seu vicepresident, Patrick Toussant ha subratllat que "ens hem de creure el que fem i el que som, un país de neu. S'apostarà per fer una demanda per les finals de la Copa del Món de 2023. La voluntat hi és." La decisió final es farà oficial el mes d'octubre i Noruega i Suïssa ja han presentat la candidatura per ser seus de la prova.

La possibilitat d'organitzar uns mundials, que se celebren cada dos anys i tenen el calendari tancat fins el 2021, també s'ha comentat avui i Espot ha declarat que "hem d'anar pas a pas, però totes les opcions estan obertes i hi ha possibilitats que això sigui possible".

Pel què fa a les xifres de les finals, l'organització ha destacat que han deixat un retorn mediàtic global de 17,2 milions d'euros, i s'han vist en fins a 23 països. A més, pel què fa a la quota de pantalla de l'esdeveniment, arriba fins al 7%, superant llocs com Zagreb o Kitzbuhel, entre d'altres.