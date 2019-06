El juvenil del CE Sant Julià queda a tocar de l'ascens

L’equip juvenil del CE Sant Julià no disputarà la propera temporada la divisió d’honor juvenil catalana (la segona màxima categoria d’aquesta edat) després de caure per 3-1 contra el Club Natació Sabadell B.

Els sis campions de grup de la primera catalana van disputar eliminatòries a partit únic per atorgar les tres places d’ascens, però el conjunt lauredià no va poder aconseguir el triomf.