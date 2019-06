Dol al futbol per la mort de José Antonio Reyes en un accident de trànsit

Actualment jugava a l'Extremadura de la Segona Divisió Espanyola

El món del futbol, en especial a Espanya, va rebre ahir un dur cop amb la mort de José Antonio Reyes, futbolista sevillà de 35 anys que va perdre la vida en un accident de circulació a l’autovia que uneix Sevilla i Utrera, la seva localitat natal. Actualment l’atacant jugava a les files de l’Extremadura, a la Segona divisió espanyola, després d’una llarga trajectòria.

Reyes va formar-se a les categories inferiors del Sevilla, on va convertir-se en el futbolista més jove de la història del club a jugar un partit de Primera divisió. D’aquí va fitxar per l’Arsenal, on va formar