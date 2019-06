Saragossa, nova aturada en el camí dels FAF Legends

La ciutat esportiva de l’entitat aragonesa acull avui a les 16.00h el partit contra un equip farcit de jugadors mítics

L’equip FAF Legends s’enfronta aquesta tarda, a les 16.00 hores, als veterans del Reial Saragossa, un assaig de nivell i que acollirà la ciutat esportiva de l’equip aragonès. Aquesta nova cita dels Legends és d’aquelles que fa especial il·lusió donada la categoria del rival, ja que no és només un amistós contra un club històric. L’equip el formen futbolistes il·lustres com Señor, els porters Vitaller i César Lainez o bona part del bloc que va guanyar la Recopa a París el 1995, com Aguado, Esnáider, Belsué, Poyet i García Sanjuan, entre d’altres.

L’equip andorrà serà dirigit per Carlos Sánchez, conegut com