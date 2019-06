L'FC Andorra disputarà la Copa del Rei

El conjunt tricolor ha derrotat 0-2 a l'UE Vilassar amb gols de Forgas i Bover i s'ha proclamat campió de Catalunya amateur

Actualitzada 01/06/2019 a les 20:12

L'FC Andorra ha posat la cirereta a la temporada amb la victòria per 0-2 contra l'UE Vilassar a Manresa que dona a l'equip de Gabri García el títol de campió de Catalunya amateur, però que, en especial, dona una plaça als triclors per l'eliminatòria prèvia de la propera Copa del Rei.

El conjunt català ha arrencat millor el partit i ha posat en problemes als del Principat, però els tricolors no han fallat en atac i han deixat el partit gairebé sentenciat a la primera meitat. Al minut 25 Forgas ha fet el 0-1 després d'aprofitar una contra dirigida per Ferran Tacón, i només 12 minuts després Bover ha aprofitat una errada en defensa dels catalans per fer el 0-2.

A la represa, el Vilassar ho ha seguit intentant, però tot i tenir ocasions clares no s'ha mostrat encertat de cara a porteria.