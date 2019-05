Una altra de les decisions és ampliar la secció d’esports d’hivern

La Federació Special Olympics Andorra crearà una secció jove per a nens i nenes d’entre 8 i 15 anys, tal com va decidir l’assemblea general ordinària de l’entitat. Una altra de les decisions és ampliar la secció d’esports d’hivern, ja que actualment n’hi ha d’esquí alpí, i l’objectiu és també completar-ho amb activitats com ara raquetes de neu o cúrling. Per últim, es va acordar que cadascuna de les seccions d’Special Olympics Andorra disputi cada any una competició al Principat.