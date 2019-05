Andorra va sumar ahir vuit medalles als Jocs dels Petits Estats i queda a només una de les disset de San Marino 2017

Jornada profitosa per a Andorra ahir als Jocs dels Petits Estats d’Europa de Montenegro, on la delegació del Principat va gua­-nyar vuit medalles per situar-se amb un total de 16 a només una de les que va obtenir a San Marino 2017. Precisament la de 17 és la xifra màgica, ja que els responsables del Comitè Olímpic Andor­rà (COA) han manifestat en diverses ocasions que l’objectiu és intentar igualar els metalls de l’edició de fa dos anys, una fita que sembla assumible amb les opcions que tenen avui els atletes de casa.

La gran alegria d’ahir per a la delegació del