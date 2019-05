L'FC Andorra no s'ha plantejat la compra d'una plaça a 2a divisió B

L’entitat no entén les informacions que han aparegut aquests dies i assegura que tot “és fals”

No hi ha cap possibilitat que l’FC Andorra estudiï la compra d’una plaça a segona B i, tal com va explicar ahir al Diari, aquest supòsit no s’ha plantejat en cap moment. La posició del club és ferma i, d’aquesta manera, volen silenciar qualsevol informació al respecte. Les fonts consultades deixen clar que les notícies que han aparegut “no són certes” i que tot plegat “és fals”.

Hores d’ara el club es troba immers en un procés de reestructuració i creixement i l’FC Andorra competirà la propera temporada en el grup 5è de tercera divisió, plaça que va assolir a la gespa diumenge