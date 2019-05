Grandvalira serà seu del Mundial 2021 i tindrà més Copes del Món

Grandvalira segueix apostant per la modalitat de quilòmetre llançat i seguirà acollint proves de primer nivell durant els propers anys, en especial el Mundial d’aquesta disciplina, que es farà al país l’any 2021. La pista Riberal del sector de Grau Roig serà la seu del Campionat del Món d’aquí a dos anys, i aquell any també acollirà una Copa del Món en dates encara per determinar.

Abans, el 2, 3 i 4 d’abril de l’any vinent, Grandvalira acollira les finals de la Copa del Món amb dues proves. En aquestes curses s’entregaran els Globus de Cristall als millors esquiadors de la

#1 catalina

(31/05/19 07:13)