Andorra acaba els Jocs dels Petits Estats amb 18 medalles

Xavi Folguera i Abel Bernal s'han endut l'or en vòlei platja i Marcos Sanza guanya la plata als 10.000 metres

Actualitzada 31/05/2019 a les 18:48

Andorra ja ha superat les 17 medalles que va aconseguir a San Marino 2017, i acabarà els Jocs dels Petits Estats de Montenegro amb 18 metalls, gràcies a l'or de l'equip de vòlei platja i la plata de Marcos Sanza als 10.000 metres.

Xavi Folguera i Abel Bernal s'havien assegurat un metall al matí després de derrotar a Mònaco per 2-0 a les semifinals, i aquesta tarda s'han desfet de Xipre a la gran final per 2-1 per sumar el tercer or de la delegació. Els del Principat han començat perdent 17-21, però han pogut remuntar gràcies al 24-22 i 15-11 dels dos últims sets.

L'altra medalla de la jornada l'ha aconseguit Marcos Sanza en atletisme, gràcies a la segona posició obtinguda a la cursa dels 10.000 metres. A més, Raquel Guri ha estat sisena al triple salt amb una marca d'11,46 metres, la seva millor marca personal.

A més, aquest matí Esther Barrugués ha quedat fora de la final de tir, ja que ha finalitzat la qualificatòria en 12a posició amb 585,6 punts.

Amb aquests resultats, Andorra acaba els Jocs amb un total de 18 medalles, tres d'or, quatre plates i onze bronzes.