Cardelús afronta una nova cita mundialista a Itàlia

Avui arrenquen les primeres sessions d’entrenaments lliures

Xavi Cardelús afronta el Gran Premi d’Itàlia aquest cap de setmana i ho fa en un moment delicat. El desenvolupament de la temporada fins ara no està sent com ell i l’equip de l’Ángel Nieto Team desitjaven i el pilot ho reconeix: “No negaré que estem en un moment complicat perquè la temporada no està sent com voldríem.” Cardelús ocupa el 33è lloc de la classificació del Campionat del Món de Moto2 i es troba a tres posicions del seu company de formació, el britànic Jake Dixon.

Malgrat els dubtes que li ha generat l’arrencada, el del Principat subratlla que “cada