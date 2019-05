Nàdia Tudó i Mònica Ramírez donen tres bronzes a la delegació

Mònica Ramírez i Nàdia Tudó van ser les grans protagonistes de la jornada en natació. D’elles van ser les tres medalles que Andorra va afegir al seu compte particular, totes de bronze.

Nàdia Tudó va firmar un dia rodó, competitivament parlant, ja que va obrir foc amb els cinquanta metres braça, on va aturar el cronòmetre en 33”94. Aquest temps no només li valia per assegurar-se el tercer calaix del podi, sinó que trencava el rècord nacional i se l’adjudicava. Per si no n’hi hagués prou, la nedadora del Principat va seguir donant espectacle i, ja en els 200 metres braça,