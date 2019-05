Andorra suma setze medalles a Montenegro

La nedadora Nàdia Tudó ha aconseguit una nova medalla d'or per a la delegació a la prova de 100 metres braça

Actualitzada 30/05/2019 a les 20:53

Redacció Andorra la Vella

Andorra ja té setze medalles als Jocs dels Petits Estats d'Europa de Montenegro després que Philippe Samtmann hagi aconseguit la plata en petanca i. Nahuel Carabña també s'ha endut el metall platejat en la prova de 3.000 metres obstacles. Aquestes fites se sumen al de la nedadora Nàdia Tudó, que ha sumat el segon or per al Principat en guanyar la prova de 100 metres braça, i als bronzes dels atletes Pol Moya i Dayane Huerta en 1.500 metres, l'equip femení de judo, format per Lia Povedano i Alda Babi, i el de Mònica Ramírez a la final dels 50 metres esquena i el de Bernat Lomero en la mateixa distància en l'especialitat de papallona.

El metall de les judokes té un mèrit especial, ja que tots els equips estaven formats per tres lluitadores, però el del Principat només en tenia dos. La competició es feia en format de lligueta, i Andorra ha quedat empatada amb Luxemburg i Islàndia, però s'ha acabat fent amb el bronze. L'equip masculí amb Marc Reig, Joel Rossell i Karim Nsir també ha competit avui, però s'ha quedat a tocar de les medalles i s'ha hagut de conformar amb una quarta posició després de caure contra Liechtenstein per 2-1.

Philip Samtmann ha perdut la final contra el luxemburguès Claudio Contardi i el seu fill, Bruno, ha assolit la quarta posició al ser derrotat per un altre luxemburguès, Massimo Santioni.

Per la seva banda, Xavi Folguera i Abel Bernal han derrotat 2-0 a San Marino i s'han classificat per les semifnals que disputaran demà, amb un rival encara per determinar.

A més, Vicky Jiménez Kasintseva ha estat eliminada del torneig individual femení de tenis. La jove representant del Principat ha passat la primera ronda després de guanyar per 6-7, 6-0 i 1-0 i retirada de la tennista local Anja Draskovic, però tot seguit ha disputat els quarts de final i ha perdut 3-6 i 1-6 contra la luxemburguesa Eleonora Molinaro. També en tenis, la parella de dobles masculina formada per Ricardo Rodeiro i Joan Jiménez ha perdut 1-6 i 2-6 contra Xipre.