On és Piqué?

La derrota del Barça a la final de Copa i la presència de més mitjans dels habituals va fer que el president de Kosmos preferís viure el partit des de la distància i no acudir a Encamp

La intenció inicial del central de l’FC Barcelona i màxim responsable de Kosmos, Gerard Piqué, era poder viure en directe l’ascens de l’FC Andorra. Tal com vam explicar al Diari, en cas de derrota del Barça a la final de Copa, la visita de Gerard al partit podria no produir-se com així, finalment, va succeir. Això sí, la família Piqué-Bernabéu sí que va estar representada, ja que el seu pare, Joan Piqué, la seva mare, Montse Bernabéu, i el seu germà Marc van poder gaudir de la victòria i de l’ascens de l’equip tricolor.

