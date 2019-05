El Reial Madrid acaba líder de la lliga regular i envia el Delteco GBC a la LEB OR

El Reial Madrid va proclamar-se campió de la lliga regular de l’ACB després de superar el Delt-eco GBC 76-96, un resultat que condemna l’equip basc al descens a la lliga Leb OR. Qui va salvar-se és l’Obradoiro, tot i caure a casa contra el Barça 63-83, que acaba segon. La tercera plaça serà pel Baskonia, que va perdre 92-81 a València, mentre que la quarta serà precisament pels taronja.

També disputaran els play-offs l’Unicaja en cinquè lloc, el Saragossa com a sisè després de superar el Manresa 83-74, que acabarà vuitè, i la Penya, que amb la victòria per 86-78 sobre