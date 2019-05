El MoraBanc Andorra es queda sense play-off i sense Albicy

L'equip de Navarro ha perdut a Màlaga per 72 a 66 i posa fi a la temporada

Actualitzada 26/05/2019 a les 15:38

Ivan Álvarez Màlaga

El MoraBanc Andorra ha perdut aquest migdia al Martín Carpena de Màlaga (72-66) davant l'Unicaja i ha dit adéu al play-off pel títol. John Shurna amb 13 punts ha estat el millor dels d'Ibon Navarro en un partit on després de fer un gran primer quart, el MoraBanc ha vist com l'eficàcia dels malaguenys acabava sent decisiva per no poder aconseguir entrar entre els vuit primers per tercera temporada consecutiva. A banda de la derrota, l'altre noticia destacada de la jornada es produïa als vestidors quan el base francès Andrew Albicy anunciava que, després de tres anys, havia arribat el moment de deixar l'equip tricolor.

