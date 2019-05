Xavi Folguera, banderer a Montenegro

La delegació nacional comptarà amb el suport de Xavier Espot a partir de dijous

Xavi Folguera serà el banderer d’Andorra als Jocs dels Petits Estats de Montenegro, que es disputen la setmana vinent. “És un orgull representar el teu país i poder ser banderer”, va reconèixer l’andorrà, que ja ho va ser a Luxemburg. Pel que fa a les seves aspiracions, va subratllar que “fins que no arribes allà i comences a competir no saps ni a quin nivell estàs ni a quin nivell estan els altres”. El del Principat competirà en vòlei platja, fent parella amb Abel Bernal.

La delegació nacional comptarà amb el suport de Xavier Espot. El cap de Govern hi arribarà