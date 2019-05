La Travessa 3 Parròquies estrenarà cursa d'orientació

Es farà al bosc de la Rabassa i, a més, hi haurà la prova clàssica amb 20 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell

La Travessa 3 Parròquies celebrarà el 16 de juny la 20a edició i tindrà com a principal novetat la inclusió d’una cursa d’orientació pel bosc de la Rabassa amb inici i final a la cota 2.000 de Naturlandia, en què els participants hauran de trobar un número per determinar de fites. Segons va explicar un dels membres de l’organització, Gaspar Pellicer, aquesta serà una prova “dirigida a les famílies”, i va afegir que “pot ser un al·licient per a qui no el trobi a fer la travessa”.

Pel que fa a la cursa de la Travessa 3 Parròquies que organitzen Andorra