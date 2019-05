El VAR presenta un 97% d'encert el primer any

Actualitzada 23/05/2019 a les 07:20

Redacció Madrid

El comitè tècnic d’àrbitres espa­nyol (CTA), amb Carlos Velasco Carballo, el president, i el director del VAR, Carlos Clos Gómez, al capdavant, van fer balanç de la primera temporada del videoarbitratge a la primera divisió espanyola. Segons les dades presentades, el VAR va elevar a un 96,92% l’encert i va deixar en un percentatge de l’1,68% l’error en les decisions sobre penals de la temporada que acaba de finalitzar, en la qual va corregir 44 errors i en va deixar sense esmenar 25, segons l’anàlisi del CTA fet ahir a Las Rozas.

El sistema de videoarbitratge també va permetre un 98,32% d’encert en les targetes grogues i un 94,61% d’encert en la senyalització del fora de joc. El percentatge de gols amb intervenció del VAR va ser d’un 9,5% i en total es van comprovar 4.293 incidents, amb una mitjana de 12 per partit. Els àrbitres van fer 66 revisions a la pantalla del camp i 55 decisions es van prendre per fets factuals sense fer-les amb un temps mitjà d’intervenció que va ser 83 segons i de 129 segons quan hi va haver revisió a la pantalla. Les protestes i les simulacions també van baixar segons el CTA. El president, Carlos Velasco, va assegurar que el VAR forma part de l’arbitratge,” però no és tot l’arbitratge, i que els col·legiats espanyols “s’hi han adaptat de forma extraordinària”.