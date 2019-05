“No classificar-nos per al play-off no seria un fracàs”

Un dels millors jugadors del MoraBanc en el tram final de la temporada analitza la situació de l’equip abans de buscar el miracle a Màlaga per acabar entre els vuit primers

El base brasiler del MoraBanc, Rafa Luz, atén el Diari la setmana decisiva per saber si els tricolors es classificaran per al play-off pel títol.



Afronten uns dies clau per saber si es classifiquen per al play-off. Com veu l’equip?

Bé, crec que en cap moment hem deixat de creure que és possible. És cert que no depenem només de nosaltres, però per aspirar-hi hem d’anar a Màlaga a guanyar i després ja es veurà.



Com diu, han de guanyar sí o sí a Màlaga. Què s’ha de fer per aconseguir-ho?

Hem de jugar dur perquè ells són un equip que podria jugar Eurolliga