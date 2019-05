Cristian España torna a la competició amb el 30è lloc

Cristian España va tornar a la competició després de la lesió a la mà a la tercera prova del Campionat d’Espanya d’enduro, que es va celebrar a la localitat tarragonina de l’Espluga de Francolí, amb la 30a posició final.

El pilot va arrencar de manera espectacular dissabte a la superespecial, on va finalitzar en tercera posició de la seva categoria (enduro 1), diumenge, però, la cursa constava de tres voltes al circuit de 80 quilòmetres, i a partir del segon gir va començar a notar com el seu estat físic per la lesió que arrossegava a la mà no permetia que