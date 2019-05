Montellà i De la Casa no poden arrodonir el bon inici a Arriondas

A la darrera cursa de la prova, l’Edgar perd el 4t lloc que ocupava durant tot el cap de setmana

Un bon començament es va traduir en un final amarg. Tant Edgar Montellà (Speedcar GT-R / CM-PR) com Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) van deixar Arriondas (Astúries) amb sensacions variades i no del tot positives, després de competir en la 48 Pujada internacional al Fito. La prova asturiana va tornar a ser vàlida per al Campionat d’Europa, el d’Espanya i el d’Astúries de l’especialitat.

Montellà, integrat en el programa de joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, va perdre la quarta posició de la categoria II, que va estar ocupant durant tot el cap de setmana, en l’última pujada de