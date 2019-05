Jean-Baptiste Poux no disputarà la Copa Davis amb Andorra

Jean-Baptiste Poux no participarà en els propers Jocs dels Petits Estats a Montenegro, que comencen dilluns 27 de maig, ni a la Copa Davis aquest any. Tot i que era un secret a veus, el tennista ha anunciat recentment la seva no disponibilitat per representar Andorra en aquestes pròximes cites.

Segons va explicar el jugador en un comunicat li falta temps per competir i entrenar en condicions. “Sempre vull anar a les competicions en condicions òptimes per l’exigència que suposa i que exigeix aquest nivell. A final d’any faré el plantejament de si aquesta decisió és puntual o bé definitiva”, va