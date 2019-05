L’FC Andorra supera a domicili el Balaguer amb un gol de Ferrán Tacón i pujarà diumenge vinent si guanya al Viladecans

L’FC Andorra va guanyar ahir 0-1 a Balaguer amb un gol de Ferrán Tacón i depèn d’ell mateix per jugar la temporada vinent a tercera divisió si guanya a l’última jornada el Viladecans. Amb un empat també podria acabar com a campió de grup sempre que el Manresa no guanyi al camp del Lleida B, que ja ha baixat a segona catalana. El que sí que certifica de manera matemàtica és la segona posició passi el que passi a l’últim partit, un subcampionat que també podria donar l’ascens directe sense disputar el play-off.

