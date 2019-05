El Vall Banc es proclama campió i jugarà la propera Champions (3-1)

Els de Marc Rodríguez es van imposar a la UE Sant Julià amb dos gols de penal i un d’Aleix Cisteró

El Vall Banc Santa Coloma es va proclamar ahir campió de la Lliga Multisegur Assegurances per sisena vegada consecutiva i es va adjudicar la plaça que dona accés a disputar la ronda prèvia de la propera edició de la Lliga de Campions.

Els de Marc Rodríguez s’ho jugaven tot a una carta, ja que per assegurar-se ser campions només els valia la victòria davant els lauredians. Un gol de penal als tres minuts, obra de Luis Blanco, els ho va posar encara més complicat, però després de la mala arrencada, van reaccionar i als 20 minuts va avisar per partida doble.