L'Atlètic Escaldes s'imposa a l'Encamp i s'endú l'últim títol del curs (5-8)

El Tortell Atlètic d’Escaldes es va proclamar campió de l’últim títol que hi havia en joc, en la temporada del futbol sala andorrà. Els escaldencs van aixecar el Memorial Canut després de derrotar per cinc gols a vuit el Sideco FC Encamp. Els de Lluís Cruz, vigents campions de la Lliga Viatges Pantours, arribaven al partit condicionats per algunes baixes sensibles i van veure com els escaldencs els començaven a superar ben aviat. Quan s’arribava al minut sis de joc, ja dominava El Tortell per 0 a 2 i tot i que els encampadans van reduir distàncies, l’esperança va ser