L'FC Andorra afronta la primera oportunitat d'ascens

Si guanya a Balaguer, i Manresa i Viladecans empaten, pujarà avui

L’FC Andorra visita aquesta tarda (17.00 hores) el Balaguer a la que serà la primera oportunitat del conjunt tricolor per aconseguir l’objectiu de la temporada, l’ascens a tercera divisió. No serà fàcil, perquè a més de sumar els tres punts, els del Principat necessitaran que ni el Manresa contra el Mollerussa, ni el Viladecans contra el Borges, aconsegueixin la victòria.

De cara al matx d’aquesta tarda, el tècnic de l’FC Andorra, Gabri García, creu que “serà un partit difícil, i tot i que ells no es puguin salvar, sempre hi ha l’orgull del jugador, que vol guanyar i competir i més