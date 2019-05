El MoraBanc Andorra s’acomiada de la seva afició amb l’obligatorietat de sumar el triomf, a més d’esperar altres resultats, per seguir amb opcions de play-off

Guanyar o guanyar. No li queda altra al MoraBanc Andorra aquest vespre a casa contra el Breogán (20.30 hores, Poliesportiu d’Andorra) per arribar amb opcions de ser al play-off a l’última jornada de la Lliga ACB. I, malgrat tot, potser ni amb un victòria n’hi haurà prou en funció dels resultats dels rivals directes, especialment el de la Penya, ja que si els verd-i-negres guanyen dimecres a Vitòria, els del Principat ja no podran classificar-se. En la mateixa situació afronta el partit el conjunt gallec, ja que sap que si perd aquesta nit, baixarà matemàticament i disputarà la lliga Leb