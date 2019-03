Stefi Troguet es prepara per fer el seu primer vuitmil

L’andorrana vol coronar el Nanga Parbat, al Pakistan, aquest estiu. La muntanya té una altitud de 8.125 metres

Stefi Troguet prepara el seu proper repte i no és cap altre que coronar el primer vuitmil de la seva carrera. L’alpinista andorrana viatja al Pakistan aquest estiu per afrontar l’ascensió del Nanga Parbat, de 8.125 metres. Troguet ho va anunciar ahir, dins el marc de la presentació de la pel·lícula Guanyant altura, que protagonitza ella mateixa i mostra les seves expedicions durant el 2018. La projecció es podrà veure dijous vinent, a partir de les nou de la nit a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.

Pel que fa al repte, l’alpinista del Principat va explicar que “ja he dit diverses