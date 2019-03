N'hi haurà més

L’impacte causat en instal·lacions i capacitat organitzativa obre la porta a seguir acollint proves internacionals

Quan encara no s’han acabat d’apagar les brases d’una setmana històrica i emocionant per a Andorra, Grandvalira va fer ahir el balanç de les finals de la Copa del Món d’esquí alpí. El pòsit que la cita de Soldeu-el Tarter ha deixat a ulls del món, d’actors implicats i, sobretot, de la FIS i de les delegacions, obre de bat a bat la possibilitat d’acollir en un futur no gaire llunyà, no només més proves internacionals, sinó unes noves finals de la Copa del Món o, fins i tot, ser capaços d’abraçar la joia de la corona, l’organització d’un Mundial.

