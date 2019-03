L'Enfaf CCA supera el Pallejà a la Borda Mateu en un partit molt còmode (3-0)

L’Enfaf CCA femení va superar dissabte a la Borda Mateu el cuer, el CF Pallejà, per 3 a 0. Les andorranes van vèncer amb relativa comoditat el seu rival i van sumar la vuitena victòria de la temporada amb gols de Samantha Reyes (13’), Míriam Tizón (49’) i María Ruzafa (87’). Les noies de José Antonio Martín es van mostrar molt superiores al rival i van tenir diverses ocasions per, fins i tot, aconseguir un marcador més ampli. La propera jornada, l’Enfaf, sisè classificat amb 30 punts, visita el Municipal Jaume Tubau per enfrontar-se al Sant Cugat, un altre equip