Arriben tard a Berlín (102-97)

Actualitzada 19/03/2019 a les 21:58

El MoraBanc ha començat amb derrota les semifinals de l'Eurocup. Ha perdut per 102 a 97 a la pista de l'Alba de Berlín en un partit que ha arribat a perdre per 18 punts, un marge massa ampli contra un equip que la primera meitat ha passat per sobre dels tricolors, anotant 59 punts.

A la represa els andorrans han anat reduint diferències i han arribat a l'últim període a 12 punts.

La mànega final ha donat opcions als tricolors, que han arribat a estar tres per sota, però l'Alba ha sabut aguantar la pressió i aprofitar les errades tricolors en moments clau, per matar un partit que tenien guanyat molt abans. Els d'Ibon Navarro ho han intentat fins al final, però han fet tard i la remuntada no s'ha pogut consumar.

L'americà Luke Sikma ha estat el millor del conjunt alemany, mentre que David Jelínek ha acabat com a màxim anotador pels del Principat.

Aquest divendres es juga el segon partit de la sèrie i el Poliesportiu tornarà a ser clau per tornar-la a enviar a Berlín.