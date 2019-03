L'organització de les proves assegura que Andorra "es consolida com un destí d'esquí de primer nivell"

Èxit absolut de les finals de Copa del Món Unes 25.000 persones han gaudit amb les proves a Grandvalira Fernando Galindo

Actualitzada 18/03/2019 a les 14:08

Redacció Andorra la Vella

El comitè organitzador de les finals de Copa del Món ha fet un balanç àmpliament satisfactori i ha puntuat amb un 10 l'impacte i el funcionament de l'esdeveniment. El director general del comitè, Conrad Blanch, s'ha felicitat per haver assolit tots els objectius que s'havien marcat i ha assegurat que "el feedback que s'ha rebut per part de tots els actors implicats consolida Andorra com un destí d'esquí de primer nivell". Unes 25.000 persones han gaudit de la cita durant tota la setmana, tant a les proves a l'Àliga com a l'Avet, i Andorra ha demostrat a ulls de tot el món estar perfectament capacitada per acollir més cites internacionals. En aquest sentit, s'han fet ja les primeres peticions a la FIS per organitzar proves de Copa del Món i es treballa per tenir l'oportunitat d'acollir els Mundials de 2027 o 2029.