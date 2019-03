La selecció d'Andorra signa dos top-10 als relleus

Villars sur Ollon va acollir la darrera de les proves dels mundials 2019, els relleus, i amb dos top-10 per als equips andorrans. En el cas dels joves, l’equip format pels júniors Andrea Sinfreu i Marcel Prat i el cadet Oriol Olm va aconseguir una excel·lent 6a plaça (28’42”), just darrere l’equip rus, que comptava amb Ekaterina Osichkina, la vencedora en totes les curses júnior femení. La cursa ha estat per als suïssos Robin Bussard, Patrick Perreten i Caroline Ulrich (24’51”). En sènior, l’equip andorrà amb Sergi Casabella (espoir), Xavi Areny, David Albós i Gerber Martín, va marcar el 7è