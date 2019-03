Cervós, de cap, Forgas i Moha sentencien el líder a Prada de Moles

Amb una victòria tan necessària com reivindicativa, l’FC Andorra va fer ahir un pas ferm per no desdibuixar les seves intencions. Un inapel·lable 3-0 davant el líder, el Manresa, que retalla la distància amb la zona noble i situa l’equip tricolor en plenes condicions de lluitar l’ascens. L’equip va sortir sobreexcitat, massa precipitat i, després de tres ocasions malmeses per Forgas, Cervós, de cap, va obrir el marcador, en accentuar l’absolut domini dels andorrans. A la represa, Forgas culminava una acció coral i el seu gol asserenava l’FC Andorra, que va començar a tenir més pausa i possessions llargues. El