Burgos, massa fortí per remuntar

El MoraBanc va sumar la dotzena derrota a l’ACB en un matx marcat per la manca d’encert (66-62)

Dotzena derrota del MoraBanc Andorra a la Lliga en un patit que, aquesta vegada no va caure del bàndol andorrà. La manca d’encert des del perímetre i homes com Ennis i Shurna amb un i cap punt, respectivament, van ser massa lloses per tornar a remuntar un partit en tan pocs dies.

El matx arrencava amb els dos equips negats de cara a cistella. El primer període va deixar secs Sutton i Ennis, referències ofensives de Burgos i Andorra. El millor enmig del desconcert va ser un Moussa Diagne imperial: nou punts i set rebots del senegalès en gairebé vuit minuts