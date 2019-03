El MoraBanc Andorra perd contra el San Pablo Burgos

Els tricolors han caigut 66-62 en un mal partit però que s'ha acabat decidint als instants final

El MoraBanc Andorra no ha pogut completar la setmana fantàstica després de la classificació per les semifinals de l'Eurocup i ha estat derrotat a Burgos per 66-62 després d'un mal partit dels d'Ibon Navarro.

Si bé han començat millor al primer quart (9-14), el San Pablo Burgos ha fet una passa endavant al segon període i amb un parcial de 21-10 ha aconseguit capgirar el marcador fins el 30-24 amb què s'ha arribat al descans. A la represa, els tricolors han seguit sense idees, i els locals ho han aprofitat per fer una passa endavant i arribar a situar-se 15 punts amunt, tot i que el tercer període ha finalitzat amb un 51-41 al marcador.

El MoraBanc Andorra, que ha anat tot el partit a remolc, s'ha situat a quatre punts just a l'inici de l'últim període, i ha mantingut viva l'esperança de sumar el triomf fins els últims segons, però ha acabat caient al Coliseum de Burgos.

El millor jugador tricolor ha estat Moussa Diagne, que ha acabat el matx amb 15 punts, 15 rebots i 26 crèdits de valoració. El proper partit del MoraBanc serà dimarts a la històrica semifinal de l'Eurocup contra l'Alba de Berlín.