Alexis Pinturault domina la primera mànega de gegant

L’esquiador gal ha fet un crono de 2'13"06 i ha superat a Marco Odermatt i Zan Kranjec

Actualitzada 16/03/2019 a les 12:55

Marc Basco Soldeu

Alexis Pinturault ha aconseguit la victòria al gegant de la Copa del Món de Soldeu-El Tarter després de dominar amb contundència les dues mànegues de la competició. L’esquiador gal ha finalitzat amb un temps de 2’13”06 el còmput de totes dues mànegues, i ha superat per 0”44 el suís Marco Odermatt, que ha finalitzat en segona plaça. L’últim lloc del podi l’ha tancat Zan Kranjec, que tot i ser quart a la primera mànega i sisè a la segona, ha pogut acabar en tercera plaça a 1”03 de Pinturault.

De la seva banda, Marcel Hirscher, que ja era matemàticament vencedor del Globus de Cristall de gegant abans de disputar la prova, ha estat sisè.

A la primera mànega disputada al matí, Pinturault havia estat el vencedor per davant de Matts Olsson, que ha comès una greu errada a la segona baixada, i de Marco Odermatt.

A la general de gegant, Marcel Hirscher ha acabat el curs com a vencedor amb 680 punts, per davant de Henrik Kristoffersen i Alexis Pinturault amb 516 i 469 punts respectivament.

Els homes tancaran demà la seva participació a les finals de la Copa del Món amb la disputa de l’eslàlom.L’esquiador gal ha fet un temps d’1’06”28, i ha estat seguit pel suec Matts Olsson a 0”63, i per l’austríac Marco Odermatt a 0”88. El vencedor matemàtic del Globus de Cristall de gegant, Marcel Hirscher, ha finalitzat en setena plaça a 1”35 del millor temps.

A partir de les 12.15 hores arrencarà la segona mànega a la pista Avet de Soldeu.