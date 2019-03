Aguareles, 21è a les classificatòries del Quebec

Carles Aguareles va finalitzar, ahir, en 21è lloc les proves classificatòries de la Copa del Món de Big Air, que s’està disputant al Quebec. El millor va ser el suís Kai Mahler. Amb aquest resultat, l’andorrà assoleix el segon top 25 de la temporada i, tot i que ahir no va passar a la ronda final, sí que va aconseguir el bitllet per a la Copa del Món de l’any vinent.

En esquí de fons, Carola Vila va acabar 32a a l’OPA U20 d’Alemanya, on avui prendrà part en els 10 quilòmetres mass start, també en categoria U20.