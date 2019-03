Clausurat durant dos partits el pavelló del Sant Julià pels insults contra el Santpedor

El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol va decidir ahir clausurar durant dues jornades el pavelló del Centre esportiu de Sant Julià de Lòria a causa dels incidents ocorreguts l’última jornada contra el Santpedor.

L’àrbitre del partit que els lauredians jugaven contra el Santpedor va decidir suspendre el matx a falta de cinc minuts per al final i amb 4 a 4 al marcador, després de rebre insults des de les graderies per part d’alguns aficionats. A més, la resolució dictada per l’FCF imposa una multa de 400 euros al club lauredià, la represa del partit contra el