Dominik París guanya el Globus de Cristall en súper gegant L'italià Domink Paris durant la baixada en la que s'ha proclamat campió. Fernando Galindo

Actualitzada 14/03/2019 a les 13:17

Dominik Paris s'ha proclamat campió del món a Andorra i ho ha fet travessant la meta en primer lloc de la cursa de súper gegant. L'italià, que partia com a líder de la general, ha demostrat que és el gran dominador de l'especialitat avui en dia, aturant el cronòmetre en 1'20''42. L'èxit d'avui arriba després que ahir fos el més ràpid en la prova de descens i acabés com a segon de la general.

L'austríac Vincent Kreichmayr, que arribava a la pista l'Àliga com a segon i únic aspirant a prendre el títol a Paris, ha acabat tercer en cursa, arribant a 0''44 del campió.

El podi de la Copa del Món, l'ha completat el suís Mauro Caviezel, que ha estat segon en cursa i ha superat al seu noruec, Aleksander Aamodt Kilde, que arribava amb el tercer lloc al seu poder.