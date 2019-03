Els tricolors superen 80-82 l’Asvel Villeurbanne i disputaran les semifinals de l’Eurocup contra l’Alba de Berlín

Un MoraBanc Andorra històric i heroic allarga el somni europeu Andrew Albicy i Jerome Jordan durant el partit celebrat a Lió. Infinity Nine Media

Actualitzada 13/03/2019 a les 23:10

El capità del MoraBanc, Oliver Stevic, comentava abans del segon partit de l’eliminatòria contra l’Asvel que “portem mesos treballant per jugar un partit com aquest”. La història posterior és coneguda i el pivot serbi no ha pogut ser avui a Lió, però per ells, i per tants d’altres que han treballat i ajudat a fer créixer el club, els tricolors han aconseguit un triomf històric per 80-82 que situa els d’Ibon Navarro a les semifinals de l’Eurocup. El rival serà l’Alba de Berlín, i gairebé sense temps per pair-ho, perquè el proper dimarts es jugarà el primer partit a la capital alemanya, i el divendres 22 es jugarà el matx al Poliesportiu.

Pel que fa al duel de l’Astroballe, no ha tingut un inici gens bo el MoraBanc Andorra, que en un tres i no res s’ha vist 8-0 al darrere. Però John Shurna i, en especial, Jerome Jordan, espectacular amb 10 punts al primer quart, han liderat la revifada dels tricolors que han pogut tancar el primer quart a quatre punts del conjunt gal (22-19).

La reacció del MoraBanc ha seguit al segon quart gràcies a un 0-8 de parcial amb una cistella de Jordan i dos triples seguits de Vitali i Albicy que han situat el MoraBanc Andorra per davant al marcador per primer cop al matx. Anava passant el temps, i els d’Ibon Navarro s’han sentit més còmodes, marcant el ritme, movent la pilota i fent mal tant per fora com per dintre de la pintura, i han tancat la primera meitat amb una excel·lent penetració de Dylan Ennis que situava nou punts de marge, la màxima diferència del partit, amb el 39-48.

La sortida del tercer quart feia patir, en especial vista la reacció que van tenir els gals al primer partit al sortir dels vestidors, i l’Asvel ha tingut uns millors minuts a la represa que han fet que se situessin per davant al marcador al tram final del tercer període (56-55). Però llavors ha aparegut el triple, i amb tres seguits, dos de Jelínek i un d’Upshaw, els del Principat han arribat sis amunt (61-67) als deu últims minuts del matx a l’Astroballe.

Un 7-0 de sortida dels locals han tornat a fer venir fantasmes, però Upshaw, amb un nou triple, ha trencat la sagnia. El duel ha entrat en uns minuts finals amb alternatives i avantatges a un i altre costat, i amb el MoraBanc liderant per un punt el matx (80-81) a només 30 segons pel final. Els tricolors han pogut quallar una bona defensa, i Albicy ha anotat un dels dos tirs lliures que ha tingut (80-82) a 15 segons de la fi del matx. Slaughter ha tingut un triple per enviar en orris tota la feina feta durant 40 minuts, però la pilota ha tocat el cèrcol i el MoraBanc ha aconseguit plantar-se a semifinals.

Jordan i Ennis, tots dos amb 14 punts han estat els màxims anotadors tricolors, mentre que David Jelínek ha estat l’MVP amb 13 punts, 4 rebots, 2 assistències i 15 de valoració.

La part negativa ha estat Moussa Diagne, que ha hagut de deixar el parquet amb problemes físics a l’últim minut de partit.