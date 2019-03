El MoraBanc, amb total llicència per somiar

Carregats d’il·lusió, els tricolors volen trobar a Lió el bitllet per a unes semifinals històriques

El MoraBanc Andorra pica l’ullet a la història i aquest vespre (20:45h RTVA) pretén fer un pas més en una competició que s’està convertint en fetitxe per a l’equip andorrà. Forçat el desempat divendres al Poliesportiu, l’Astroballe de Lió i la seva atmosfera dictaran sentència en una eliminatòria igualada, però amb cert pòsit andorrà en el global dels dos enfrontaments.

Aquest tercer partit davant l’Asvel Villeurbanne ha d’oferir un enfrontament sense atendre a pissarres. Els dos equips ja es coneixen prou per tenir clar que poden aparèixer situacions fora de scouting per part de jugadors joves i amb talent, tal com